Aus Zweitwohnungen wird eine WG für sozial Benachteiligte

Im Oberengadin ist es derzeit schwierig, bezahlbaren Erstwohnraum zu finden. Das neue Projekt der Immo Genossenschaft Engadin ist deswegen gleich in zweierlei Hinsicht besonders: Sie konnte drei Zweitwohnungen in der Chesa Romana in Pontresina mitten in einem Einheimischenquartier erwerben. Diese werden nach dem Umbau als günstige Erstwohnungen an ehemalige Klienten aus dem Wohnheim Girella vermietet, die stabil genug sind, um eine Aussen-Wohngemeinschaft zu bilden.