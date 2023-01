Vom «Suworow» bleibt nur der Streit um Schuld und Schulden

Die Glarner Gerichte haben sich mit den Nachwirkungen einer langen Geschichte befassen müssen, die spätestens 1999 ihren Anfang nahm. Rund um die Gedenkanlässe zu General Alexander Suworows Feldzug von 1799 gegen die französischen Truppen unter Napoleon war eine Städtepartnerschaft zwischen Glarus und Kobrin in Belarus entstanden. Jedenfalls hat es das «Magazin» 2006 in einem ausführlichen Artikel so erzählt. Die Glarner waren demnach zuerst begeistert vom General, der gegen «Liberté, Egalité, Fraternité» kämpfte.