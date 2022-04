Auf vielen Ebenen geforderte Baubranche

Dem Präsidenten des Graubündnerischen Baumeisterverbands (GBV) Maurizio Pirola ist die Freude deutlich anzusehen: Nach zwei Generalversammlungen, die pandemiebedingt schriftlich respektive digital durchgeführt werden mussten, kann an diesem Freitag endlich wieder einmal «eine richtige Versammlung» durchgeführt werden. Die Mitglieder und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung danken dies mit einem Grossaufmarsch. Rund 100 Personen finden sich in der Sala Grava in Savognin ein, um gemeinsam auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurückzublicken.