Auf Graubündens Strassen wird wieder gebaut

Graubündens Strassenbausaison ist kürzer als in vielen anderen Kantonen. Dies hat mit dem frühen, je nach dem auch späten Schneefall zu tun. Die Bauerei beginnt traditionellerweise nach Ostern und dauert bis in den Spätherbst, sofern es nicht schon im September schneit. Aus diesem Grund sagt Kantonsingenieur Reto Knuchel auch: «Das Saisonende wird durch die Witterungsverhältnisse bestimmt und ist somit nicht planbar.» Aber jetzt ist es also wieder so weit auf den Strassen im Kanton Graubünden. Es wird neu gebaut, es wird ausgebessert oder angepasst.