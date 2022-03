Auf der To-do-Liste: Parkhaus, Rodelbahn, Bergrestaurant

Mehr als 85 Millionen Franken haben sie in den letzten Jahren in Disentis schon investiert, die von Marcus Weber kontrollierten Gesellschaften Bergbahnen Disentis AG und Catrina Resort AG: in die Verbindungsbahn ab Sedrun, die Beschneiung am Berg und das 800-Betten-Ferienresort «Catrina» in Acletta, um die drei grössten Ausgabepositionen zu nennen. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen: In den kommenden drei Jahren will Webers Bergbahngesellschaft weitere Millionen in die eigene Infrastruktur stecken.