Auf der Pandemiestation kämpfen die Menschen ums Überleben

Sitzungsraum der Pandemiestation im Kantonsspital in Chur. Es ist 9 Uhr. Elf Frauen und zwei Männer in weissen und blauen Kitteln haben sich hier zum morgendlichen Rapport rund um Stationsleiterin Raffaela Lehner versammelt. Sie informieren in Teams die Chefin der Reihe nach über die Gesundheitszustände der elf Patienten auf der Pandemiestation. «Zwei Patienten werden heute entlassen», teilt Assistenzarzt Lucas Tschalèr mit.