Auch Bündner Firmen sind vom Streit mit der EU betroffen

Die Schweiz ist nicht Mitglied in der EU. Doch gerade in der Wirtschaft spielen die Beziehungen zur EU eine wichtige Rolle für Unternehmen – auch in Graubünden. Für Exportunternehmen, wie beispielsweise die Hamilton Medical AG in Domat/Ems, sind stabile Beziehungen der Schweiz mit der EU essenziell, «weil Europa ein wichtiger Exportraum fürs Unternehmen ist», wie CEO Jens Hallek auf Anfrage erklärt. Umso umständlicher, dass die EU die Zertifizierung von Medizintechnik-Produkten aus der Schweiz nicht mehr anerkannt. «Wir von der Hamilton Medical AG sind direkt betroffen», so Hallek.