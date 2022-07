Areal der Fritz Landolt AG hat einen neuen Besitzer

Bis Ende Juni gehörte das Landolt-Areal der Fritz Landolt Immobilien AG (FLI). Sie hat es auf Anfang Juli an die Remnex Anlagestiftung mit Sitz in Pfäffikon verkauft, wie es in einer Mitteilung heisst. «Der Entwicklungsschwerpunkt spielt dabei natürlich eine grosse Rolle», sagt Peter Landolt, Präsident der FLI. Darum sei der Zeitpunkt des Verkaufs auch nicht zu früh. «Der neue Besitzer braucht Zeit, um das Gelände kennenzulernen, die hat er jetzt», sagt Landolt. Denn besonders der historische Teil des Areals brauche ziemlich viel «Gehirnschmalz», um die möglichen Nutzungen zu planen. Denn dort ist eine Mischnutzung mit Wohnen und Arbeiten vorgesehen. Um so eine Entwicklung zu planen brauche es genügend Vorlaufzeit, so Landolt. Und die haben man mit dem Verkauf zu diesem Zeitpunkt auf sicher. Die Remnex Anlagestiftung diene der beruflichen Vorsorge, heisst es in der Mitteilung der Fritz Landolt AG. Sie könne die entsprechenden Entwicklungsaktivitäten anstossen und realisieren.