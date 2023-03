Arbeitslosigkeit in Graubünden geht im Februar zurück

Der Bündner Arbeitsmarkt zeigt sich nach wie vor in äusserst robuster Verfassung. Mit 1152 Personen waren im vergangenen Februar so wenige Arbeitslose bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet wie zuletzt im Februar 2008, vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise. Dies zeigen die am Dienstag vom kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga) veröffentlichten Zahlen zum Bündner Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ging demnach im Vergleich zum Januar 2023 um rund 100 zurück, die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent. Für diesen Rückgang sind insbesondere saisonale Gründe verantwortlich: So ging die Zahl der Arbeitslosen im Bündner Baugewerbe von 475 im Januar auf 342 Ende Februar zurück. Das Gastgewerbe verzeichnete 139 Arbeitslose (Vormonat: 126), der Detailhandel 72 Arbeitslose (im Januar waren es noch 75 gewesen).