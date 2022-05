An historischer Stätte in Thusis wird ein neues Kapitel aufgeschlagen

Wo sich vor rund 150 Jahren Einheimische und Gäste aus der Region Viamala zu Tanz und Vergnügen trafen, kehrt schon bald neues Leben ein. Auf dem Rosenbühl am Eingang zur Viamalaschlucht in Thusis erinnert noch das von weither sichtbare, einstige Tanzlokal an diese Zeiten. Direkt unterhalb desselben entsteht nun schon bald ein Neubau, der mit modernen Konzepten wieder zu einem Ort der Begegnung werden soll. Hinter dem Bauvorhaben stecken die Gründer der Sportwerkstatt Viamala, die am 14. April ihr zehnjähriges Bestehen feiern konnte.