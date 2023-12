Helikopterbasis am Flughafen Samedan ist gesichert

In einer Region wie dem Oberengadin spielen Helikopterflüge eine wichtige Rolle – von der Rettung verunfallter Skifahrerinnen und Skifahrer, über die Belieferung der Hütten, bis hin zur Sprengung von Lawinen. Der zentrale Punkt ist hier der Regionalflughafen Samedan. Aber der ist ganz schön in die Jahre gekommen. Besonders die Rettungsflugwacht Rega hat nach eigener Aussage aufgrund der Erneuerung ihrer Helikopterflotte spätestens ab Ende 2026 keine geeignete Basis mehr im Oberengadin – in dem vor fast 50 Jahren gebauten Hangar hat der neue, grössere Helikopter keinen Platz mehr.