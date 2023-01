Wieso die Alpen in Glarus Süd nicht nur der Landwirtschaft nützen

Die Alpen im Glarnerland haben gewissermassen den Status einer heiligen Kuh. Das zeigt sich nicht nur bei den hohen Investitionen in Glarus Süd, die an der Gemeindeversammlung zwar nicht diskussionslos durchgewinkt, aber dennoch genehmigt werden. Markus Marti ist seit dem Sommer politisch gesehen für die 40 gemeindeeigenen Alpen in Glarus Süd zuständig. Er erklärt sich den politischen Zündstoff, der mit den Alpen einhergeht, so: «Es sind hohe Beträge, die in eine Infrastruktur investiert werden, die nicht ganzjährig genutzt wird. Ich glaube, damit ringt die Bevölkerung am meisten.