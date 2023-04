Solarexpress Graubünden: Diese zwölf Anlagen sind geplant

In Graubünden sind 17 alpine Solarkraftwerke in Entwicklung – publik gemacht wurden davon zwölf. Diese müssen bis Ende 2025 mindestens zehn Prozent der Gesamtleistung produzieren, wenn sie in den Genuss von Bundessubventionen kommen möchten. Der Bund finanziert bis 60 Prozent der Investitionskosten. So will es das Energiegesetz, welches das Schweizer Parlament im vergangenen Herbst beschlossen hat. Werden alle geplanten Anlagen realisiert, produzieren sie bis zu 1000 Gigawattstunden Strom pro Jahr, wie Urs Simeon von der Interessengemeinschaft (IG) Solalpine (siehe Kasten) schätzt.