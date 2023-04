Kantonale Verwaltung verzichtet künftig auf Energiesparmassnahmen

Wie in der Mitteilung steht, präsentiert sich die Energieversorgungslage gemäss Einschätzungen des Bundesrats derzeit stabil, was den aktuellen Schritt begründet. Die Lage sei entspannter als zu Beginn des Winters, weshalb der Bund den Kantonen, Städten und Gemeinden empfiehlt, ihre Energiesparmassnahmen entsprechend anzupassen. Bei einer zukünftigen erneuten Verschärfung der Energiemangellage würden die einzelnen Phasen stufenweise wieder in Kraft treten.