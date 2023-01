Der Blick zurück auf ein tiefrotes Börsenjahr

Um mehr als 16 Prozent sind die Kurse der an der Schweizer Börse gehandelten Unternehmen – gemessen am Leitindex SMI sowie am breiter gefassten Swiss Performance Index (SPI) – im vergangenen Jahr eingebrochen. Das entspricht dem höchsten Jahresverlust seit dem schwarzen Börsenjahr 2008, als die Finanzmarktkrise den Schweizer Aktienmarkt um über 30 Prozent auf Talfahrt schickte. Max Lüscher-Marty, Ökonom und Finanzbuchautor aus Zizers, ordnet für «suedostschweiz.ch» das Aktienjahr 2022 ein. Er verfolgt die Entwicklung der Börsen seit Jahrzehnten.