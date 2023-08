Fantasiegebühren und freche Trinkgeldtricks

Der freundliche Verkäufer in der Bäckerei in Washington dreht das iPad mit schwungvoller Routine Richtung Kunden. Erwartungsvoll lächelt er ihn an. «Wann immer Sie so weit sind.» Auf dem Bezahlbildschirm tauchen auf blauem Grund drei streichholzschachtelgrosse Felder auf. Sie geben die Wahl zwischen 15, 20 und 30 Prozent. Fast mit der Lupe suchen, muss man die Option «No Tip» am unteren Rand des Schirms.