Das World Economic Forum 2022 ist Vergangenheit. Zeit, Bilanz zu ziehen und zurückzuschauen. Auch an dieser Stelle. Das Jahrestreffen wird nicht als grosses Spektakel in die Geschichte eingehen. Wie damals, 2018 oder 2020, als US-Präsident Donald Trump schon Tage vor seiner Anreise nach Davos die gesamte (mediale) Aufmerksamkeit auf sich zog – und Inhalte am WEF zur Nebensache wurden. 2022 wird als ernsthaftes, nüchternes Jahrestreffen in Erinnerung bleiben.