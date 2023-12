Die Fachhochschule Graubünden hat einen neuen Rektor

Nach dem Lehrerseminar in Brig studierte der gebürtige Walliser an der Universität Fribourg Pädagogik und pädagogische Psychologie, Zeitgeschichte und Geschichte der Neuzeit. Nach dem Lizenziat arbeitete Curcio als wissenschaftlicher Assistent an der Militärakademie an der ETH Zürich und promovierte dort. Nach weiteren Tätigkeiten als Projektleiter am Lehrstuhl für Erziehungswissenschaften an der Universität Fribourg und einigen Jahren als Berufsoffizier in der Schweizer Armee führte ihn sein Weg nach Graubünden an die PHGR. Während seinen Tätigkeiten als Prorektor beziehungsweise Rektor absolvierte er einen Nachdiplomstudiengang in General Management an der Universität HSG in St. Gallen. Als Milizoffizier im Rang eines Oberst im Generalstab leistet er seinen Dienst zurzeit in der Funktion als Unterstabschef Nachrichten und ab dem neuen Jahr als Stabschef der Territorialdivision 3.