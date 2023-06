Werkschliessung in Payerne: Swisspearl verlagert Produktion nach Niederurnen

Das Ende der Eternit-Produktion in Payerne im Kanton Waadt dürfte 80 Mitarbeitende betreffen. Der Baustoffhersteller Swisspearl bestätigte am Donnerstag eine Meldung der Zeitungen «24 heures» und «La Liberté», wonach das Werk geschlossen und die Produktion an den Hauptsitz in Niederurnen und den Standort in Slowenien verlegt wird. Allen Mitarbeitenden würde die Möglichkeit angeboten, eine gleichwertige Stelle in Niederurnen zu besetzen. Nur der Verkauf für die Westschweiz mit rund 20 Arbeitsplätzen verbleibt demnach in Payerne.