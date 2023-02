Chur baut und baut – aber es ist nicht genug

Chur ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Ende 2018 lebten knapp 38’000 Personen in der Bündner Hauptstadt, heute sind es bereits über 40’500. Es braucht neuen Wohnraum – und dieser wird auch geschaffen. Im letzten Jahr war die Anzahl Baugesuche mit 673 so hoch wie noch nie zuvor, wie die Stadt diese Woche mitteilte. Im Vergleich zu 2018 ist das eine Verdoppelung. Im letzten Jahr betrug das Bauvolumen 355 Millionen Franken, im Jahr davor 245 Millionen Franken. Doch trotz dieser Bemühungen standen Mitte letzten Jahres gerade einmal 40 Wohnungen leer.