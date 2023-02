Das Bogn Engiadina wäre bereit für einen Entwicklungsschritt

Zwei Alleinstellungsmerkmale kann das Bogn Engiadina vorweisen: Baden in reinem Mineralwasser und eine unvergleichliche Aussicht auf die Unterengadiner Dolomiten. In der Umgebung von Scuol gibt es über 20 Mineralquellen. Die Orte Scuol, Tarasp und Vulpera wurden bereits vor über 120 Jahren als Kurorte weltbekannt. Heute ist das Mineralbad nebst den Bergbahnen der Wirtschaftsmotor der Region. Laut Direktor Claudio Duschletta haben Umfragen ergeben, dass 20 Prozent der Gäste die Destination vor allem wegen des Mineralbads wählen, was 80’000 Logiernächten pro Jahr entspricht.