Kantonsspital Graubünden übernimmt Klinik Gut AG

Die Stiftung Kantonsspital Graubünden übernimmt per sofort sämtliche Aktien der Klinik Gut St. Moritz AG und nimmt mit zwei Personen Einsitz im Verwaltungsrat. Dies teilten die beiden Unternehmen am Freitagmorgen in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit.

Die Bündner Privatklinikgruppe betreibt orthopädische Kliniken in St. Moritz und Fläsch sowie sechs Praxisstandorte in den Kantonen Graubünden, St. Gallen, Zürich und Tessin. Sie wird unter der bestehenden Leitung als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Künftig sollen Synergien genutzt werden. Zu den Bedingungen und dem Kaufpreis wurde laut den Mitteilungen Stillschweigen vereinbart.

«Der Kauf der Klinik Gut bietet die einmalige Chance, vor allem die Orthopädie in Graubünden auf nationaler Ebene nachhaltig zu stärken», wird Hugo Keune, CEO des Kantonsspitals Graubünden in der Mitteilung zitiert. «Die Klinik Gut bildet bezüglich der Standorte und der Ausrichtung eine optimale Ergänzung zum Kantonsspital Graubünden. Die langfristige Sicherung der Zukunft der Klinik Gut stärkt die Gesundheitsversorgung in Graubünden auf Jahre hinaus.»