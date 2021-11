Zwei Neuerungen beim Postangebot im Lugnez

Ab dem 22. November werden in Vella die Dienstleistungen der Post in der Volgfiliale angeboten. Der Volg hat von Montag bis Freitag von 6.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 6.30 bis 16 Uhr jeweils durchgehend geöffnet, schreibt die Post in einer Mitteilung.