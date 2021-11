Lenzerheide sucht neuen Tourismusdirektor

Aus gesundheitlichen Gründen gab Bruno Fläcklin per Ende 2020 das Amt des Geschäftsführers der Lenzerheide Marketing und Support AG (LMS) ab. Ad interim übernahm Domenico Bergamin am 1. Januar 2021 seinen Posten. Ursprünglich wollte Fläcklin per 1. November 2021 die Leitung der LMS wieder übernehmen. Später wurde dieser Termin nach hinten auf den 1. Januar 2022 verschoben. Wie die LMS aber am Mittwoch mitteilte, sucht sie per sofort einen neuen Geschäftsführer. Fläcklin wird die Stelle des CEOs nicht erneut antreten, obwohl er bereits seit 1. Juli wieder Teilzeit für die LMS arbeitet.