Das Wetter vermiest den Glarner Imkern die Honigernte

Schweizer Bienenhonig ist in diesem Jahr besonders wertvoll. Denn es gibt deutlich weniger vom süssen Saft als sonst. Auch im Glarnerland produzierten die Bienen viel weniger Honig als in den Jahren zuvor. «Bei uns waren es etwa zwei Drittel weniger», sagt Inge Knobel, die mit ihrem Mann Robert in Mitlödi eine Imkerei mit 120 Bienenvölkern betreibt.