Benzinpreis klettert kontinuierlich in Richtung Rekordmarke

Anfang 2021 kostete ein Liter Benzin Bleifrei 95 in der Schweiz im Schnitt 1,48 Franken. Bis Ende Mai kletterte der Preis gemäss dem Internetportal statista.com auf 1,64 Franken, und nun, Anfang November, muss für einen Liter Bleifrei 95 an den Coop-Pronto-Tankstellen in Chur bereits 1,83 Franken bezahlt werden. Aufmerksame Fahrzeuglenkerinnen und -lenker können zudem seit Tagen beobachten, dass sich die Benzinpreise am Morgen von jenen am Abend um mehrere Rappen unterscheiden können – in der Regel zulasten des Portemonnaies der Tankenden.