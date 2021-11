Können statt Traditionen

Als Johannes Flury an der Delegiertenversammlung vor sechs Jahren in Mustér nach animierten Diskussionen mit 51 von 59 Stimmen ohne Gegenstimme als neuer Präsident der Lia Rumantscha gewählt wurde, war dies ein denkwürdiger Moment. Einen Walser aus dem Prättigau als obersten Rätoromanen zu wählen, einen reformierten Theologen und schon wieder einen Vertreter der FDP – das war in den Augen der Traditionalisten in der Lia Rumantscha ein risikoreiches Unterfangen.