Doppelte Frauenpower an der Spitze

So schwierig sich die Suche nach einer Kandidatin oder eines Kandidaten für das Präsidium der Lia Rumantscha gestaltete, so einfach verlief die Wahl am Samstag in Sent. Ohne Gegenstimmen oder Diskussion wählte die Delegiertenversammlung die Unternehmerin Urezza Famos und die Generalsekretärin von Die Mitte, Gianna Luzio, als Co-Präsidentinnen. Gegenkandidaten gab es keine. Im Vorfeld der Abstimmung präsentierten sich Famos und Luzio als Duo, welches sich gut ergänzt. Luzio ist 41 Jahre alt und lebt in Bern und Savognin.