Die Kulturbar pflegt die Esskultur

Besonders am Essen in der Werkstatt ist die regionale Küche mit Geschmackseinflüssen aus aller Welt. Serviert wird unter anderem ein Linsen Dal mit Linsen vom Biohof Dusch in Paspels, ein cremiges Kürbisgratin und Latkes. Letzteres kommt aus der jüdischen Küche und ist ein Küchlein aus Kartoffeln. Die Gerichte kosten zwischen 11 Franken und 18.50 Franken und werden in kleinen Schalen schön angerichtet.