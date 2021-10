TB Nord: «Ein Schlussstrich unter die Vergangenheit»

Er bedauere die Rücktritte der Verwaltungsräte Max Eberle, Patrik Noser und Jürg Rohrer, schreibt Herbert Wanner, der Verwaltungsratspräsident der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), in einer Stellungnahme. Aber Wanner schreibt auch: «Ich sehe die Rücktritte als Chance. Sie machen den Weg frei für einen möglichst unbelasteten Neustart im Verwaltungsrat.» Die Führung der TBGN durch den Verwaltungsrat habe in der Vergangenheit Mängel gehabt, so Wanner, der im Juli das Präsidium übernommen hat.