Und noch ein Zerwürfnis bei den TB Glarus Nord

Vor zehn Tagen hat die Gemeinde Glarus Nord einen gesalzenen Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) veröffentlicht. Die GPK hat sich mit den Vorkommnissen rund um die Entlassung des früheren Geschäftsführers der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN) befasst. Sie richtet im Bericht Vorwürfe nicht nur an die Adresse des ehemaligen Geschäftsführers, sondern auch an die Adresse des Verwaltungsrates (und an diejenige des Gemeinderates). Der Verwaltungsrat habe seine Aufsichtsfunktion gegenüber dem Geschäftsführer vernachlässigt, so die Kürzestzusammenfassung.