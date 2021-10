Betreibungen rückläufig, finanzielle Sorgen bleiben

Die Pandemie hat bereits 2020 in den Bündner Portemonnaies Einzug gehalten. Kurzarbeit, Entlassungen und eine unklare berufliche Zukunft dürften einigen Personen auf die Mägen geschlagen haben. Ein Zustand, der besonders jene Menschen belastet, die wegen der Kurzarbeit finanzielle Einbussen erlitten haben, wie Alessandro Della Vedova, Geschäftsleiter der Caritas Graubünden, sagt: «Für gewisse Familien ist es schwieriger geworden, die Miete, die Krankenkassenprämien, die einfachsten Zahnarztbehandlungen und so weiter zu bezahlen. Für viele von ihnen war der Ausfall von 20 Prozent des Monatslohns einfach nicht zu verkraften.» Dem sei so, weil jene Personen oder Familien bereits vor der Pandemie nur knapp über die Runden kamen und kein Erspartes auf dem Bankkonto hatten.