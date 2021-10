Eine halbe Million für mehr Platz in der Gondel

Im kommenden Jahr will die Lenzerheide Bergbahnen AG über eine halbe Million Franken investieren, um die Kapazität der Gondelbahn Rothorn 1 nach Scharmoin um 20 Prozent zu erhöhen. Dies, «um der fortwährend hohen Nachfrage im Bike-Kingdom-Park gerecht zu werden und um die Wartezeiten an Spitzentagen für Fussgängerinnen und Biker zu verringern», heisst es in einer entsprechenden Mitteilung. Im Sommer 2022 feiert der Bikepark in der Lenzerheide sein 10-Jahr-Jubiläum.