Früh übt sich

Mint ist eine Abkürzung und steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Diese sogenannten Mint-Fächer werden für die Wirtschaft immer wichtiger. Gleichzeitig sagen Prognosen einen Fachkräftemangel in diesen Berufsfeldern voraus. Deshalb haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Projekte und Initiativen gebildet, um das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften in diesem Bereich zu erhöhen.