1,6 Millionen Franken für Projekte in den Berggemeinden

Aktuell unterstützt die Patenschaft für Berggemeinden Projekte in der ganzen Schweiz. Konkret können Gemeinden aus Graubünden, Wallis, Tessin, Bern, Glarus, Uri, Luzern, St. Gallen, Freiburg und Jura profitieren. In Graubünden zahlt die Organisation 59'300 Franken an die Sanierung der Alpe Stabveder in Calanca. Und in Glarus kann die Alp Guetbächi oberhalb von Linthal mit 48’000 Franken den Stallneubau und den Hüttenanbau in Angriff nehmen. (mas)