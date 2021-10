Wertschätzende Preise für bodenständiges Schaffen

Spannung lag in der Luft am Freitagabend in den Hallen der Holzwerkstoffe Gfeller AG in Landquart. Zahlreiche «Hölzige» aus dem ganzen Kanton waren zur Verleihung des mit 6000 Franken dotierten Bündner Sonderpreises «gefällt.» gekommen. Alle drei Jahre zeichnet die Dachorganisation Graubünden Holz im Rahmen des nationalen Wettbewerbs Prix Lignum handwerklich besonders überragende Arbeiten aus Holz aus. Insgesamt 48 Projekte aus Graubünden wurden am Wettbewerb 2021 eingereicht, von denen zehn als Preisanwärter vorselektioniert wurden. Nun konnte Peter Flütsch, Präsident von Graubünden Holz, das gut gehütete Geheimnis lüften und den gespannten Gästen – unter ihnen auch Regierungspräsident Mario Cavigelli – die siegreichen Projekte bekannt geben.