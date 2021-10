Nach Verbot: Welche Heizung sinnvoll ist

Der Entscheid der Landsgemeinde vor einem Monat weist den Weg: Sobald das geänderte Glarner Energiegesetz in Kraft tritt, dürfen in Neubauten und beim Heizungsersatz keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Das dürfte noch nächstes Jahr sein, wie Jürg Rohrer, Professor für erneuerbare Energien an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil, am Mittwoch an einer Information in Ennenda sagte. Thema des Abends: Welche Heizsysteme können die vorhandene fossile Heizung ersetzen?