Laaxer Bürgergemeinde gibt grünes Licht für wichtige Projekte

Das Projekt für einen 40 bis 45 Millionen Franken teuren Hotelkomplex der St. Galler Firma Fortimo Group AG in Laax-Murschetg ist einen entscheidenden Schritt weiter gekommen: Die Laaxer Bürgergemeinde als Bodenbesitzerin hat an ihrer Versammlung vom Dienstag einer Abgabe des Areals im Baurecht zugestimmt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Fortimo Group wird nun die Vorbereitung des Baugesuchs weiter vorantreiben, wie deren Geschäftsleitungsmitglied Lorenz Nef Ende September gegenüber der Redaktion festhielt.