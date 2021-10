Gesprächskreis will Hausärztinnen und Hausärzte stärken  

Der 14. Gesprächskreis zur Wirtschaftspolitik der Fachhochschule Graubünden (FHGR) nimmt sich an diesem Mittwochabend einer viel diskutierten Frage an: Wie kann die umfassende und wohnortnahe Gesundheitsversorgung in ländlichen und peripheren Gebieten langfristig gesichert werden? 90 Minuten stehen den Referentinnen und Referenten zur Beantwortung dieser Frage zur Verfügung, und sie schaffen es tatsächlich, griffige Massnahmen zur Lösung einiger Probleme zu präsentieren.