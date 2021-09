An die letzten anderthalb Jahre erinnert er sich wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer nur ungern. Sie seien extrem hart gewesen. «Unser Geschäft ist von einem Tag auf den anderen vollkommen eingebrochen», erzählt der gebürtige Schierser. «Wir hatten plötzlich keinen einzigen Auftrag mehr in den Büchern.» Danilo Della Ca weiss nur zu gut, dass Covid-19 nicht nur die Gesundheit ruiniert, sondern auch Unternehmen in den Abgrund zu schieben vermag. Im Fall von Della Ca ist dies seine Arbeitgeberin, die Nüssli Schweiz AG.