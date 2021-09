Das «Basilik» in Chur öffnet wieder

Das «Basilik» hat einen neuen Pächter. Der Churer Gastronom Toni Curdin Foppa haucht dem Lokal neues Leben ein, wie die Verantwortlichen mitteilen. Das Restaurant über den Dächern von Chur habe in den letzten Wochen ein kleines «Facelifting» erhalten. So seien die Kücheninfrastruktur und die Restauranträumlichkeiten leicht umgebaut worden. «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht die ganze Einrichtung neu zu gestalten. Dennoch darf der Gast einiges vom neuen ‹Basilik› erwarten – nebst dem fantastischen Ausblick natürlich», führt Gastgeber Toni Curdin Foppa in der Medienmitteilung aus. (so)