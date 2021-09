Die Rückkehr ist beschlossene Sache

Das Motto ist gesetzt. «Working Together, Restoring Trust», also «Zusammenarbeiten, Vertrauen wiederherstellen». Unter diesem Leitsatz soll vom 17. bis 21. Januar 2022 das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) im Davoser Kongresszentrum abgehalten werden. Am Donnerstag informierte das WEF, dass der Anlass definitiv in Davos geplant ist. Damit wurden Spekulationen darüber ein Ende gesetzt, dass das Treffen nach 2021 erneut ausfallen könnte. Für die Schweiz, den Kanton Graubünden und Davos als gemeinsame Gastgeber wird die Organisation zur Herkulesaufgabe.