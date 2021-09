Das World Economic Forum kommt zurück nach Davos

Geld und Umwelt

Wie es weiter heisst, stehen die Beschleunigung des Stakeholder-Kapitalismus und die Zusammenarbeit bei der Bewältigung des Klimawandels in der Agenda. Aber auch die Schaffung einer besseren Zukunft der Arbeit sowie die Nutzung der Technologien der Vierten Industriellen Revolution.

Dass das Jahrestreffen des WEF wieder in Davos stattfindet, stösst in der Schweizer Politik auf Zuspruch. So lässt sich etwa der Bundespräsident Guy Parmelin wie folgt in der Mitteilung zitieren: «Es ist sehr wichtig für die Schweiz und die internationale Wirtschaftsgemeinschaft, dass das Jahrestreffen des World Economic Forums erneut in Davos stattfindet. Gerade in Krisenzeiten ist der persönliche Dialog zwischen allen Akteuren unerlässlich.» Auch der Davoser Landammann, Philipp Wilhelm, ist gemäss Mitteilung erfreut: «Es ist Davos eine grosse Freude und Ehre, dass das World Economic Forum und seine Gäste im Januar wieder nach Davos kommen werden. Vorbereitungsarbeiten sind seit Wochen und Monaten im Gang und werden nun nach dem erfreulichen Entscheid weiter intensiviert.»