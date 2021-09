Das sind die nächsten Schritte für das Brambrüesch-Grossprojekt

Trotz Corona verzeichneten die Bergbahnen im Sommer 2020 und im vergangenen Winter mit 1,76 Millionen Franken einen um 5,9 Prozent höheren Transportumsatz als in der Vorjahresperiode. Wie das Unternehmen schreibt, sind die Personalkosten zwar pandemiebedingt um zwölf Prozent gestiegen. Allerdings hätten diese Kosten mit um 37 Prozent geringeren Unterhaltskosten kompensiert werden können. Auch die Betriebserträge für den laufenden Sommer lägen per Ende August bereits um 17 Prozent über dem vergangenen Sommer, heisst es. (so)

Der Verkauf der «Uffa»-Abos für die kommende Saison hat bereits begonnen. Bei 260 Betriebstagen im Jahr kostet das «Uffa»-Abo nur 1 Franken pro Tag. Die Preise für das Abo gelten aber nur, wenn mindestens 1115 Bestellungen bis am 30. November erreicht werden. Bestellt werden kann unter www.uffa.ch, bei Chur Tourismus am Bahnhof, an der Talstation der Bergbahnen an der Kasernenstrasse 15 oder bei den Sportanlagen Obere Au in Chur.