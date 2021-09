Das Thusner «Wagner’s» expandiert ins Schams

Sogar in Rita Juons neustem Kriminalroman «Tod in Andeer» gehören sie als Spezialität einfach dazu: die bekannten «Cagliatschatürmli», ein Süssgebäck aus der Bäckerei Iselin am Andeerer Postplatz. Dass es sie auch weiterhin gibt, dafür sorgen ab kommender Woche nicht mehr die bisherigen Iselin-Inhaber Brigitte und Beat Abegg: Nach bald 30 Jahren übergeben sie ihr Geschäft in jüngere Hände. Und zwar in jene von Sara Balzer und Thomas Wagner vom Thusner «Wagner’s 7430» am Bahnhof.