TV-Kabel Glarus: UPC verdoppelt den Grundpreis

Das Kabelnetz der Technischen Betriebe (TB) Glarus zählt rund 4400 Kunden, und es ist auf Anfang Jahr an den Telekom-Riesen UPC verkauft worden. Mit UPC hatten die TB bereits zusammengearbeitet, und ihr Verwaltungsrat empfahl der Gemeindeversammlung, das Netz für rund fünf Millionen Franken zu verkaufen. Was die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Herbstgemeinde denn auch beschlossen haben.