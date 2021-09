Das Kalkgestein soll in Netstal Seilbahn fahren

Im Netstaler Steinbruch Elggis ist das Kalkvorkommen bald erschöpft. Die Kalkfabrik will deshalb einen neuen Steinbruch im Gebiet Gründen eröffnen, das nördlich der bisherigen Abbauterrassen auf dem Plateau unterhalb der Ennetberge liegt. Damit will die Chalchi die Brennkalkproduktion für die nächsten 40 bis 50 Jahre sicherstellen. Die Kalkfabrik baut in Netstal seit 1900 Kalkstein ab. Zu den wichtigsten Produkten gehören neben dem Weisskalk Kies und Schotter.