Wieder ein wenig Normalität im Altersheim

Im Café in der Alterssiedlung Bodmer in Chur ist Leben eingekehrt. Seit Kurzem ist es für die Bewohnerinnen und Bewohner wieder möglich, hier Zeitung zu lesen, einen Schwatz zu halten oder einfach nur ein Getränk zu geniessen. Auch das Restaurant ist für Interne sowie Angehörige wieder offen. Das freut Klara Künzle und Irma Caduff. Die beiden Mieterinnen im Bodmer haben sich an diesem Tag zum Kaffee verabredet. «Es ist schön, wieder hier sein zu können», sagt Caduff. Künzle erzählt, wie sie diese Woche mit Tochter und Schwiegersohn zusammen im Restaurant essen wird.