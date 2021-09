Aroser Gästekarte sorgt bei Datenschützern für Stirnrunzeln

Arosa sammelt mit der neuen, digitalen Gästekarte Informationen über seine Gäste. Die Destination will damit für den Sommertourismus attraktiver werden und neue Angebote entwickeln. Diese neue Gästekarte habe in Sachen Datenschutz aber «einen grossen Haken», schreibt das Onlineportal «blick.ch» am Samstag. So könnten Hotelangestellte in Echtzeit verfolgen, welche Angebote ihre Hotelgäste nutzten. Die Daten seien nicht anonymisiert.