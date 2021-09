Eine vergessene Branche kämpft sich durch die Coronakrise

Wenn ein Erotikclub Betriebsferien machen müsse, sage das schon einiges aus über die aktuelle Situation. Der Betreiber des Erotikclubs «Midnight» in Zizers schwankt zwischen Resignation und Aufbruchstimmung. Weil er seinen Namen «aus Diskretionsgründen» nicht in der Zeitung lesen möchte, einigen wir uns auf die Initialen A.B. «Juli und August sind generell schwierige Monate. In diesem Jahr sind sie noch schwieriger für uns.» Grund dafür seien die Coronapandemie und das endlose Hin und Her mit den behördlichen Massnahmen. Die Leute gingen ohnehin immer weniger aus.